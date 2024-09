Opfer leiden psychisch Immer mehr Raubüberfälle in NRW

In vielen Fällen wenden die Täter auch massive Gewalt an und verletzen ihre Opfer schwer, um an ihre Beute zu kommen. In anderen Fällen werden Betroffene auch in Fallen und Hinterhalte gelockt. So wurde erst in der vergangenen Nacht ein 35-Jähriger in Düsseldorf von zwei Frauen in den Hofgarten hinter der Oper geführt, wo er dann von mehreren Männern ausgeraubt wurde. „In manchen Gegenden sollte man sich spät abends und nachts möglichst nicht alleine aufhalten“, heißt es aus Polizeikreisen. „Und man sollte immer seine Umgebung im Blick behalten.“