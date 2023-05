Nach Explosion in Ratinger Hochhaus Tausende offene Haftbefehle in NRW – wie im Fall Ratingen

Raingen/Düsseldorf · Den größten Anteil der offenen Ersatzfreiheitsstrafen machen nicht gezahlte Geldstrafen aus – so auch im aktuellen Fall in Ratingen. Ein Düsseldorfer Strafrechtsexperte macht dafür fehlende Kapazitäten in den Behörden verantwortlich.

15.05.2023, 13:57 Uhr

Haftbefehle können nicht immer zeitnah vollstreckt werden – wie auch in Ratingen, wo der am Donnerstag verletzten Einsatzkräfte gedacht wird. Foto: dpa/Roberto Pfeil

In Nordrhein-Westfalen sind Tausende Haftbefehle offen. So lag die Zahl dieser Fälle zum Stichtag 2. Januar 2023 bei landesweit rund 24.500 – noch einmal knapp zwei Prozent mehr als im Jahr davor. Unter den offenen Haftbefehlen waren 303 wegen Mordes, 313 wegen Totschlags und 558 wegen Sexualstraftaten. Das geht aus einem Bericht für den Rechtsausschuss des NRW-Landtages hervor, der bereits im Januar vorgelegt worden war.