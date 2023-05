Nach Explosion in Ratinger Hochhaus Flyer der Corona-Leugner bei Täter gefunden

Nach wie vor ist das Motiv für die Tat nicht bekannt. Der 57-jährige Tatverdächtige selbst schweigt zu dem Geschehen. Die Ermittler versuchen zu klären, wieso er die Explosion herbeiführte. Der Mann hatte am vergangenen Donnerstagvormittag die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr an seiner Wohnungstür mit einer brennbaren Substanz eingesprüht; dann war es zur Explosion gekommen. „Das ist ein Gemisch gewesen, das sich aus mehreren Substanzen zusammensetzt, darunter auch so hochwertiges Benzin, das man an der Tankstelle bekommt“, hieß es aus informierten Kreisen. „Man muss sich das wie in einem Kamin vorstellen. Da gab es einen Durchzug. Die Einsatzkräfte hatten keine Chance“, so die Kreise. In der Wohnung fanden die Ermittler auch die Leiche einer Frau, bei der er sich vermutlich um die 91-jährige Mutter des Täters handelt – sie war aber schon einige Zeit tot.