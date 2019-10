Rätselhafter Unfall in Ratingen : Frau liegt lebensgefährlich verletzt am Straßenrand im Wald

Ratingen Eine Frau ist am Montagmorgen mit lebensgefährlichen Verletzungen an einer Bundesstraße in einem Wald bei Ratingen entdeckt worden. Die Polizei ermittelt, doch der Fall bleibt mysteriös.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Verletzungen an Kopf und Körper deuteten auf einen Zusammenstoß mit einem noch unbekannten Fahrzeug hin, erklärte die Polizei. Die Ermittler könnten zwar klären, dass die Frau 44 Jahre alt war und aus Oberhausen kam. Doch auch die Angehörigen konnten sich nicht erklären, warum die Frau sich gegen 5.50 Uhr auf dem dunklen Straßenabschnitt zwischen Hösel, Essen und Breitscheid aufhielt, berichtete die Polizei.

Die Ermittler hoffen auf Beobachtungen von Zeugen und Hinweise auf einen Unfallfahrer. Die Schwerverletzte kam in eine Klinik.

(hsr/dpa)