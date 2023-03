Ratinger Forum zur Amoktat von Hamburg „Das Waffenrecht ist schon streng genug“

Rechtsanwalt Frank Göpper ist Geschäftsführer beim Forum Waffenrecht in Ratingen. Er sagt: „Das Waffenrecht ist schon streng genug, wir lehnen eine Verschärfung ab.“ Dem Forum Waffenrecht gehören 200 Verbände und Vereine an, die etwa 750.000 Mitglieder vertreten. Keine der angedachten Verschärfungen hätte die Tat in Hamburg verhindert, sagt Göpper. Vielmehr seien deutliche Warnhinweise missachtet worden. So gab es zwar eine unangemeldete Kontrolle der Polizei in der Wohnung des späteren Täters, nachdem im Januar bei der Waffenbehörde ein anonymer Hinweis eingegangen war. Danach soll der Mann psychisch krank gewesen sein und wütend auf ehemalige Arbeitgeber und Glaubensbrüder. Die Polizeikontrolle blieb jedoch bis auf eine mündliche Verwarnung wegen nicht ordnungsgemäß verschlossener Munition ohne Folgen. Seine Pistole durfte der Mann behalten.