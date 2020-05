Blutspendedienst warnt vor Engpass : DRK ruft zum Blutspenden auf - viele Termine wegen Corona abgesagt

Ratingen Mehr als jeder fünfte Blutspendetermin zwischen Mai und August ist bereits abgesagt. Kliniken fahren die Operationen zudem wieder hoch. Dies könnte dem DRK zufolge zu einem Engpass bei der Versorgung führen.

So fielen die meisten der sonst angebotenen Termine in Firmen, Kollegschulen und Universitäten aus. Auch die Blutspendemobile seien nicht mehr unterwegs, weil es dort zu eng ist. In Schulen würden mehr Räume als sonst in Anspruch genommen, weil in kleineren Gruppen unterrichtet werde. Seit Beginn der Corona-Pandemie habe man zudem die Abläufe in den Spendenlokalen so anpassen müssen, so dass die Kapazitäten zusätzlich eingeschränkt seien. So stünden beispielsweise die Liegen in größerem Abstand zueinander als sonst - es können dort weniger Blutspender gleichzeitig Platz nehmen.