Rechtsstreit wegen Ratinger Abi-Party: „Einige Juristen suchen gezielt nach Inhalten für Abmahnungen“

Düsseldorf Abiturienten aus Ratingen haben mit dem Namen ihrer Party gegen das Markenrecht verstoßen und sollen mehr als 3000 Euro zahlen. Kein Einzelfall, sagt Anwalt Stefan Wimmers.

Auch der aktuelle Fall der Abmahnung für eine Abi-Party in Ratingen ist ihm bekannt – und kein Einzelfall. Im Interview erklärt Wimmers wichtige Aspekte des Markenrechts und gibt Tipps.

Wimmers Viele eingetragene Marken haben keinen wirklichen Bestand, weil etwa Begriffe aus dem täglichen Leben geschützt werden. Solche Wörter sind keine Marken. Das Markenamt prüft zwar formale Kriterien und erlaubt die Eintragung, doch eine Marke kann auch in einem Verfahren angefochten werden. Im Erfolgsfall gibt es ein Löschungsverfahren, doch solche Prozesse sind teuer und lang. Es braucht also Mut, Geduld und Kapital; deshalb machen es die wenigsten.

Wimmers Soziale Medien sorgen für eine drastisch größere Öffentlichkeit, die schier unbegrenzt ist. Damit hat sich auch die Definition des „öffentlichen Raumes“ gewandelt. Früher gab es kaum Möglichkeiten, Werbung oder Marketing in großem Rahmen zu verbreiten. Durch das Internet und soziale Netzwerke besteht permanent die Gefahr einer Rechtsverletzung – etwa beim Hochladen eines Fotos, das gegen Persönlichkeitsrechte verstößt. Plakate auf der Straße oder in Schulen aufzuhängen, zählt auch als „öffentlicher Raum“. Doch die wenigsten Anwälte erfahren etwas von dieser Art der Werbung. Sie werden meist erst darauf aufmerksam, wenn Veranstaltungen über Facebook und Co. beworben werden. Einige Juristen haben sich darauf spezialisiert und suchen gezielt nach Inhalten für Abmahnungen.