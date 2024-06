Nach rassistischen Parolen auf Sylt Immer mehr polizeibekannte Fälle auch in NRW

Die Ferieninsel Sylt hat sich vor gut einem Monat nicht etwa wegen ihrer schönen Strände einen Namen gemacht, sondern wegen Partygästen, die rassistische Parolen wie „Ausländer raus“ zum „L’Amour Toujours“-Partyhit von Gigi D’Agostino gegrölt haben. Aber nicht nur auf Sylt soll es zu solchen Vorfällen gekommen sein, auch in Nordrhein-Westfalen seien mehrere Fälle polizeibekannt. „Im Zeitraum November 2023 bis 16. Juni 2024 sind der Polizei in NRW 69 Vorfälle bekannt geworden, bei denen zu dem Lied ‚L’Amour Toujours‘ verfassungsfeindliche und rassistische Äußerungen getätigt worden sein sollen“, sagt Jonas Tepe, Sprecher des NRW-Innenministeriums. Das Innenministerium hat deshalb eine Sonderauswertung zu den Vorfällen in NRW in Auftrag gegeben, die Ermittlungen dauern derzeit noch an.