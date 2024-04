Rassismus-Vorfall in Remscheid Priester wegen seiner Hautfarbe abgelehnt

Ein rassistischer Vorfall in der katholischen St. Suitbertus-Gemeinde in Remscheid zieht mittlerweile weitere Kreise. Vor einer Beerdigung beschwerte sich eine Trauergesellschaft darüber, dass ein schwarzer Geistlicher den Gottesdienst halten sollte und lehnte diesen ab – wegen seiner Hautfarbe. Stadtdechant Thomas Kaster entschied sich, den Vorgang öffentlich zu thematisieren. „Weil es nicht nur um den Einzelfall geht, sondern wir bei anderen Sakramenten wie etwa der Taufe schon Ähnliches in unserer Gemeinde erlebt haben“, sagt Kaster. „Die katholische Kirche ist aber eine weltumspannende, da gehört jeder dazu, unabhängig von Nationalität und Kultur. Das möchte ich deutlich machen.“