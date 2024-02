Rare Disease Day Diese fünf seltenen Krankheiten kommen in NRW vor

Allein in Deutschland leben Schätzungen zufolge etwa vier Millionen Menschen mit einer seltenen Erkrankung, in der gesamten EU geht man von etwa 30 Millionen Betroffenen aus. In Nordrhein-Westfalen leiden derzeit etwa 900.000 Menschen an einer seltenen Erkrankung. Am heutigen Donnerstag ist der weltweite „Tag der seltenen Erkrankungen“ (Rare Disease Day), in diesem Jahr unter dem Motto: Teilt eure Farben. Alle vier Jahre fällt er symbolisch auf den seltenen 29. Februar.