Großer Plöner See, Schleswig-Holstein

Die Holsteinische Schweiz, so wird die hügelige Landschaft im Osten des Bundeslands bezeichnet, umfasst einen Naturpark, jede Menge Seen und den größten See des gesamten Bundeslandes, den Plöner See. Dieser liegt direkt im Naturpark und hat eine tolle Wasserqualität. Vor Ort finden sich viele Cafés und Restaurants, in denen es bei guter Aussicht trinken und speisen lässt.