Stimmungslage von Jugendlichen : „Eine Post-Pandemie-Feierlaune sehe ich nicht“

Düsseldorf Nach Ausschreitungen von Jugendlichen in mehreren Städten wird diskutiert, ob dies auch mit ausgelassener Freude über das Ende der Corona-Einschränkungen zusammenhängen könnte. Wissenschaftler konstatieren aber eher einen gegenläufigen Trend.

Randalierende und pöbelnde Jugendliche sorgten in den vergangenen Tagen in verschiedenen Städten für unschöne Szenen – unter anderem in Mönchengladbach, in Wesel und in Düsseldorf. Auch andernorts verwandelte sich Feierlaune urplötzlich in Zerstörungswut, in Schwabach zum Beispiel demolierten rund 150 Abiturienten einen Biergarten. Bei der Suche nach den Ursachen für derartige Ausraster wird immer wieder der Verdacht geäußert, dass die Jugendlichen nun, da die Coronamaßnahmen weitgehend ausgelaufen sind, ihren Frust über die mehr als zwei Jahre währenden pandemiebedingten Einschränkungen abreagieren, also gewissermaßen außer Rand und Band geraten und über die Stränge schlagen. Gerd Höhner, Präsident der Psychotherapeutenkammer NRW, hat dafür aber keinerlei Belege. „Das bestimmende Gefühl bei jungen Leute ist eher Skepsis“, sagt Höhner. „Es herrscht nicht so sehr die Überzeugung, dass jetzt alles vorbei ist. Einen Zusammenhang dieser Ausschreitungen mit einer irgendwie besonders gearteten Post-Pandemie-Feierlaune sehe ich daher überhaupt nicht.“