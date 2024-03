Ramadan-Beleuchtung Was die Menschen in Köln-Ehrenfeld zu der Hetze im Netz sagen

Die Kölner Ramadan-Beleuchtung wurde am vergangenen Samstag erstmals eingeschaltet. Der Fastenmonat Ramadan endet in diesem Jahr am 9. April. Danach steht bei vielen Gläubigen ein mehrtägiges Fest des Fastenbrechens an, auch bekannt als Zuckerfest. Beim Ramadan gilt, dass Muslime ab der Morgendämmerung bis zum Sonnenuntergang nichts essen oder trinken dürfen. Diese Regel gilt aber nur für gesunde Erwachsene. In NRW leben rund 1,5 Millionen Musliminnen und Muslime. In Köln sind es mehr als 120.000.