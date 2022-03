Fall Nicole Schalla aus Dortmund : Niederlande liefern verurteilten Mörder nach Deutschland aus

Münster Der verurteilte Mörder Ralf H. wird am Mittwoch von den Niederlanden nach Deutschland ausgeliefert. Das teilte die Staatsanwaltschaft Dortmund am Montag mit.

Der Antrag auf Auslieferung sei in der vergangenen Woche bewilligt worden. Am Mittwoch werde der Mörder der 1993 in Dortmund getöteten Schülerin Nicole Schalla an einem Grenzübergang den deutschen Behörden übergeben.