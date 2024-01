Sechs Tonnen Asphalt für daheim Autobahn-Bröckchen als Souvenirs – Miniteile der Rahmedebrücke gefragt

Im Haupthaus der Caritas in Lüdenscheid ist Handarbeit angesagt, gleich in mehreren kleinen Werkstatträumen. Hier warten die dunklen Bröckchen mit weißen, gelben oder blauen Farbtupfern auf weitere Verarbeitung. Im Blaumann ist Michael Sattler am Werk. Schritt eins erfolgt draußen: „Schneiden mit der großen Flex, das staubt extrem“, erläutert er. Dann kommen Hammer und Meißel zum Einsatz. „Macht Spaß. Ich könnte noch jahrelang Steine kloppen.“