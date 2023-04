„Meilenstein“ für XL-Projekt Arbeiten für Sprengung Rahmede-Autobahnbrücke auf der Zielgeraden

Für die Sprengung der Autobahnbrücke Rahmede an der zentralen A45 bei Lüdenscheid am 7. Mai gehen die Arbeiten auf die Zielgerade. Um die 17.000 Tonnen schwere Talbrücke aus den 1960er Jahren akkurat zu Fall zu bringen, werden rund 150 Kilogramm Sprengstoff benötigt, sagte Sprengmeister Michael Schneider am Freitag an der alpin anmutenden Baustelle. Ein Vertreter des Bundesverkehrsministeriums betonte, der Sprengabbruch bedeute einen „Meilenstein“ in dem herausfordernden Verfahren. In den kommenden Jahren seien deutschlandweit rund 4500 Brücken zu sanieren.