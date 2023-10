Sperrung der Brücke Untersuchungsausschuss zur Rahmede-Talbrücke befragt Zeugen

Die Landtagsopposition will besonders die Rolle des früheren Verkehrsministers und heutigen Ministerpräsidenten Hendrik Wüst unter die Lupe nehmen. Der CDU-Politiker war von 2017 bis Oktober 2021 an der Spitze des NRW-Verkehrsressorts, bevor er Regierungschef wurde. Persönliche Versäumnisse hat er bereits verneint. Darüber hinaus befasst sich der Ausschuss insgesamt mit der vielfach maroden Brückeninfrastruktur in NRW.