Bauwerk in Lüdenscheid: Rahmede-Talbrücke erfolgreich gesprengt

Der ADAC hat unmittelbar vor der geplanten Sprengung der Rahmede-Talbrücke an der Autobahn 45 am Sonntagmittag vor Verzögerungen beim angestrebten Neubau gewarnt. Eine schnellstmögliche Fertigstellung sei in vielfacher Hinsicht von herausragender Bedeutung, betonte der ADAC in NRW.