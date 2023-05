Rahmede-Talbrücke „Pfeiler machen gleichzeitig einen Knicks“ – Sprengmeister Schneider erklärt seinen Plan

Nach reinen Zahlen scheint es ein ungleicher Kampf: Mit nur 150 Kilogramm will Sprengmeister Michael Schneider am 7. Mai um Punkt 12 Uhr in Lüdenscheid die Rahmede-Talbrücke an der A45 zum Einsturz bringen, einen Betonkoloss mit einem Gewicht von 17.000 Tonnen. Rund 500 Meter lang und 70 Meter hoch ist das Bauwerk, das wegen schwerer Schäden seit Ende 2021 voll gesperrt ist und für einen Neubau weichen muss. Trotz seiner mehr als 40 Jahre Erfahrung geht Schneider mit großem Respekt an die Aufgabe heran, befinden sich doch nahe der Brücke ein Galvanik-Betrieb, mehrere Wohnhäuser und unterirdische Leitungen. „Dies macht es besonders schwierig“, sagt Schneider, „und die Sprengung zu einer Herausforderung, die es so in Deutschland noch nicht gegeben hat.“