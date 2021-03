Unfall in Rahden : 19-Jähriger will Traktor starten und wird überrollt

Rahden Bei Restaurierungsarbeiten an einem jahrzehntealten Traktor ist ein 19-jähriger Mann von dem Fahrzeug überrollt worden. Er kam schwer verletzt in ein Krankenhaus.

Ersten Erkenntnissen zufolge habe der junge Mann am Sonntag mit Freunden auf einem Bauerhof in Rahden in Nordrhein-Westfalen an dem Traktor gearbeitet, teilte die Polizei am Montag mit.