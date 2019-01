Studie der RAG: Viele Bergleute in NRW sind mit PCB belastet

Viele Bergleute in NRW sind mit PCB belastet

Bergleute umarmen sich auf dem Gelände der Zeche Prosper-Haniel in Bottrop (Archivfoto). Foto: dpa/Christophe Gateau

Essen Jeder zweite Bergmann, der mit PCB-haltigen Flüssigkeiten zu tun hatte, weist noch nach Jahren erhöhte Belastungen auf. Das ergab eine Studie der RAG. Der Zechenkonzern bietet Unterstützung an.

Bis in die 1980er Jahre wurden im Bergbau PCB-haltige Flüssigkeiten benutzt. Und die waren alles andere als harmlos: PCB ist laut der Weltgesundheitsorganisation krebserregend und droht vor allem Hautkrebs auszulösen.

„Die Studie zeigt, dass die Belastungen früher hoch waren und weitere Aufklärungsarbeit notwendig ist“, räumte RAG-Chef Peter Schrimpf ein. Er betonte aber auch: „Eine akute Gesundheitsgefährdung liegt gemessen an heute gültigen Richtwerten nicht vor.“ Nun bietet die RAG ihren früheren Mitarbeitern regelmäßige Kontrollen an. Auch soll eine Folgestudie klären, welchen Zusammenhang es zwischen der Belastung und Erkrankungen gibt. „Wir stehen zu unserer Verantwortung“, so Schrimpf.