Suche nach flüchtigen Ex-RAF-Terroristen Wie die NRW-Polizei bei der Fahndung hilft

Nach der Festnahme von Daniela Klette (65) am 26. Februar in einer Wohnung in Berlin Kreuzberg wird mit Hochdruck nach ihren beiden Komplizen Burkhard Garweg (55) und Ernst-Volker Staub (69) gefahndet. Das Trio gehörte der sogenannten dritten Generation der linksextremistischen Terrororganisation Rote Armee Fraktion an, die bis 1991 zahlreiche Anschläge verübte und Menschen tötete.