Räumung im Hambacher Forst: Polizeiauto mit Molotow-Cocktails beworfen

Derzeit sammeln sich rund 80 Polizisten, berichtet unser Mitarbeiter am Einsatzort. Offenbar, um weiter in den Wald vorzudringen. Auch Behördenmitarbeiter mit Megaphon gehen in den Wald. Das deutet darauf hin, dass wie schon zuvor Durchsagen an die Bewohner der Baumhäuser gemacht werden sollen, dass sie das Camp in einer halben Stunde geräumt haben sollen. Kommen sie dem nicht nach, werden die Einsatzkräfte der Polizei die Räumung durchsetzen.