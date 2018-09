Räumung im Hambacher Forst: Polizei geht energisch gegen Aktivisten vor - erstes Baumhaus geräumt

Unsere Kollegin Kirsten Bialdiga berichtet aus dem Landtag die Erklärung des Bauministeriums zur Räumung am Hambacher Forst: Die in rund 20 Metern Höhe gebauten Häuser würden massiv gegen die entsprechenden Brandschutzvorschriften verstoßen, hieß es in einem Brief von Bauministerin Ina Scharrenbach (CDU) an die Landtagsabgeordneten. Sollte dort ein Feuer ausbrechen, könnten Feuerwehr und Rettungskräfte wegen des unwegsamen Waldgeländes und der Höhenlage der Baumhäuser nicht schnell genug zu Hilfe eilen. Weil Gefahr für Leib und Leben bestehe, müsse das Nutzungsverbot sofort umgesetzt werden.