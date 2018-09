Räumung im Hambacher Forst - live: Tausende Teilnehmer bei Protest-Aktionen gegen Rodung

Eine Sprecherin der Polizei Aachen sagte, dass sehr viele Menschen zum Waldspaziergang und der Baumpflanz-Aktion erwartet werden. Am Bahnhof Buir seien derzeit bereits rund 2000 Menschen, darunter viele mit Baumsetzlingen. "Dazu kommen weitere Menschen an mehreren anderen Punkten", sagte die Polizeisprecherin. Die Polizei werde darauf achten, dass sich die Teilnehmer beider Aktionen an die abgesprochenen Wege halten und nicht versuchen, in das gesperrte Waldgebiet vorzudringen. (Foto: Reuters)