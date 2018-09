Räumung im Hambacher Forst - live: Tausende Menschen demonstrieren - Verletzte bei Konfrontationen

- Mehr als 4000 Menschen haben nach Polizeiangaben am Sonntag gegen die Rodung des Hambacher Forstes protestiert

- Laut der Presseagentur AFP wurden sechs Menschen in Gewahrsam genommen, es habe 14 Festnahmen und 27 Platzverweise gegeben

- Bis in den Abend versuchten Demonstranten, zu den bereits geräumten Baumhäusern vorzudringen; dabei gab es Konfrontationen

- Ein politischer Streit über das Ende der Kohleverstromung ist ausgebrochen

- In der Nacht auf Montag ist es ruhig geblieben. Ab 7 Uhr will die Polizei die Räumung der Baumhäuser fortsetzen