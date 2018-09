Räumung im Hambacher Forst - live: Proteste und Polizeieinsatz gehen weiter

Das von der Abbaggerung bedrohte Dorf Pödelwitz nahe Leipzig will sich mit den Besetzern im Hambacher Forst solidarisch zeigen. Dazu werde in einer symbolischen Aktion am Samstagnachmittag im Pfarrgarten ein Baumhaus errichtet, teilte das Bündnis „Pödelwitz bleibt“ am Freitag mit. Im Anschluss finde ein Konzert in der Pödelwitzer Kirche statt.