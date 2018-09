Räumung im Hambacher Forst - live: Polizei räumt Baumhaus-Dorfs "Gallien"

Die Räumung der Baumhäuser im Hambacher Forst beschäftigt erneut den nordrhein-westfälischen Landtag. Am Dienstag will der Bauausschuss über die umstrittene offizielle Begründung der CDU/FDP-Landesregierung für den großen Polizeieinsatz in dem Wald westlich von Köln debattieren. Das Bauministerium hatte fehlenden Brandschutz und fehlende Baugenehmigungen als Grund für die Räumung und Beseitigung der Baumhäuser angeführt und eine entsprechende Weisung an die zuständigen Bauaufsichtsbehörden erteilt. Seit vergangenem Donnerstag wird Wald in einem der größtem Polizeieinsätze der nordrhein-westfälischen Geschichte geräumt. (dpa)