Räumung im Hambacher Forst - live: Polizei nimmt 34 Braunkohlegegner während der Räumung fest

Es gibt aktuelle Zahlen von der Polizei: Seit Beginn des Einsatzes am Donnerstag seien inzwischen etwa 18 Behausungen geräumt und teilweise beseitigt worden, sagte eine Sprecherin der Polizei Aachen am Sonntag. Am Sonntagmorgen befanden sich noch 24 Aktivisten im Gewahrsam der Polizei. In der Aktivisten-Siedlung „Oaktown sollten im Laufe des Tages weitere Baumhäuser geräumt werden, sagte ein Sprecher der Stadt Kerpen. Im Forst gab es rund 50 Baumhäuser. (mit dpa)