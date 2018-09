Räumung im Hambacher Forst - live: Im Tunnel verschanzte Aktivisten geben auf

Die Polizei Aachen bestätigt, dass sich eine Person in einem Tunnel unter der Erde aufhält. Das hätten Co2-Messungen ergeben. Die Feuerwehr Köln untersucht derzeit den Tunnel mit einer Teleskop-Kamera und einem Sonar. Das teilte ein Sprecher der Feuerwehr Kerpen auf Anfrage unserer Redaktion mit. "Wir können unsere Kollegen derzeit nicht in den Tunnel schicken, da dieser einsturzgefährdet ist", sagte der Sprecher. Zur Sicherheit stehen ein Rettungswagen, ein Notarzt und ein Feuerwehr-Löschfahrezug bereit. Der Tunnel sei am Freitagabend bei der Räumung eines Baumhauses in der Siedlung "Oaktown" entdeckt worden.