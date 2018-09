Räumung im Hambacher Forst - live: 200 Demonstranten dringen in abgesperrten Wald-Bereich ein

Nach einem Medienbericht über einen Zeitplan für den Ausstieg aus der Kohleverstromung kommt aus der NRW-Landesregierung scharfe Kritik. Die Kohlekommission habe noch viel Arbeit vor sich und wichtige energiewirtschaftliche Grundlagen seien ungeklärt, sagte NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP), der auch Mitglied der Kommission ist, am Sonntag. „Umso unverständlicher ist es, dass zu so einem frühen Zeitpunkt Ausstiegsdaten genannt werden.“Pinkwart warnte, das könne die Versorgungssicherheit gefährden, Mitarbeiter von Unternehmen verunsichern und Strukturbrüche im Rheinischen Braunkohlerevier, der Lausitz sowie der energieintensiven Wirtschaft zur Folge haben. „Das ist inhaltlich inakzeptabel und gegenüber der Kommission stillos.“ Die Kommission, die bis Ende des Jahres einen Pfad für den Ausstieg aus der Kohleverstromung festlegen soll, werde so „nicht zum Erfolg geführt“.