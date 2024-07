Sicherheit im Straßenverkehr Wie es um das Radwegenetz in NRW steht

Es ist heiß, die Bahn ist voll und nicht immer klimatisiert, die Parkplätze oft rar: Eine gute Gelegenheit für den Weg zur Arbeit oder durch die Stadt auch mal das Fahrrad zu nutzen. Wenn die Radwege nicht manchmal einfach ins Nichts führen würden. Denn auch wenn sich in den vergangenen Jahren einiges getan hat, der Radwegeausbau in den Städten Nordrhein-Westfalens ist mancherorts noch lückenhaft. Das sieht auch Benedikt Glitz, Referent für Verkehr und Mobilität beim Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) NRW so: „Unseres Erachtens wird noch nicht genug für den Radwegeausbau getan in NRW“, sagt er. „Es gibt zwar einige Städte, die hier schon einiges bieten, aber im Durchschnitt muss da noch mehr passieren.“