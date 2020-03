Kostenpflichtiger Inhalt: Wuppertal : Radverkehr wird Unifach

Städte sollen für Radfahrer attraktiver werden – zum Beispiel durch eigene Spuren. Foto: dpa/Arne Dedert

Wuppertal Radeln lernt man im Studium nicht – vielmehr geht es darum, Fahrradfahrer in den Straßenverkehr zu integrieren. An sieben Hochschulen in Deutschland wurden dafür Professuren eingerichtet, eine davon in Wuppertal.