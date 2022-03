Radikaler Moschee-Verein in Münster : NRW verbietet „Spendenbüchse der Hisbollah“

Ein Polizeibeamter einer technischen Einheit steht vor dem nun verbotenen Imam Mahdi Zentrum in Münster auf einer Leiter und schraubt das Schild ab. Foto: dpa/Guido Kirchner

Münster Die NRW-Sicherheitsbehörden haben einen Moschee-Verein verboten, der die Terrororganisation Hisbollah unterstützt hat. In Münster und Niedersachsen gab es Durchsuchungen.

Um 6 Uhr am Donnerstagmorgen fährt die Polizei vor der „Imam-Mahdi-Moschee“ in Münster vor. Die Polizisten sind gekommen, um den Betreibern des islamischen Kulturvereins ein Vereinsverbot zu übermitteln und die Räumlichkeiten zu überprüfen. Durchsucht werden zeitgleich noch drei weitere Objekte in Münster und eines in Niedersachsen. Rund 70 Polizisten sind im Einsatz, darunter auch Kräfte des Staatsschutzes in Münster und Diensthunde. Beschlagnahmt werden unter anderem Mobiltelefone, Laptops, Datenspeicher und hohe Bargeldsummen, darunter einmal 10.000 Euro und Bargeld in Form von Münzen, das aus Spendensammlungen stammen dürfte, vermuten die Ermittler.

„Der Moscheeverein wird sofort verboten und aufgelöst, weil er gegen unsere verfassungsmäßige Ordung und den Gedanken der Völkerverständigung verstößt“, sagte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) am Donnerstagvormittag. „Der Verein steht der Terrororganisation Hisbollah nah. Mit der Auflösung wurde ein wichtiger Außenposten der Hisbollah dicht gemacht“, so Reul weiter. Bei den durchsuchten Objekten handelt es sich nach Reuls Angaben zufolge neben der Moschee um Wohnungen von führenden Köpfen des Vereins.

Die Hisbollah wird in Deutschland als Terrororganisation eingestuft und ist seit 2020 verboten. In dem Zusammenhang war die Moschee vor zwei Jahren schon einmal von der Polizei durchsucht worden. Doch seitdem habe der Verein immer wieder Kontakt zu Funktionären der Hisbollah gehabt, so Reul. „Einmal war sogar ein maßgeblicher Gesandter der Hisbollah zu Besuch, quasi ein Botschafter des Terrors“, so der Innenminister. Die Sicherheitsbehörden nehmen an, dass dieser Gesandte nach Deutschland geschickt worden ist, um Informationen auszutauschen mit Vereinen, die der Hisbollah nahestehen. „In den vergangenen Jahren hat der Verein die Terrororganisation Hisbollah regelmäßig indirekt und direkt unterstützt“, so Reul. Demnach habe der Verein mehrere 1000 Euro der Hisbollah gespendet, um Hinterbliebene der Kämpfer zu versorgen. „Das war also eine richtige Spendenbüchse für die Hisbollah“, so der Innenminister.

Zudem sind nach Angaben der Sicherheitsbehörden in den Vereinsräumlichkeiten immer wieder Referenten aufgetreten, denen eine geistige Nähe zur Hisbollah und zur sogenannten Islamischen Revolution nachgewiesen worden ist. „Oft waren deren Vorträge antiwestlich, zum Teil auch antisemitisch“, so Reul. Auch habe der Verein mit einer eigenen Koranschule und einer Jugendgruppe seine radikalen Ideologien vermittelt. „Es kann nicht sein, dass auf unserem Boden gegen unsere Werte gehetzt wird“, so Reul.

