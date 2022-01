Tödlicher Unfall : Radfahrer stirbt auf Bahnübergang im westlichen Münsterland

Heek Ein 67-jähriger Mann aus Ahaus ist am Freitag bei einem Fahrradunfall ums Leben gekommen. Laut Polizei wurde er auf einem Bahnübergang von einem Zug erfasst.

Bei einem Unfall an der Bahnstrecke von Dortmund nach Enschede ist am Freitag ein Radfahrer ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei wurde der 67-jährige Mann aus Ahaus auf einem halbseitig beschrankten Bahnübergang in Heek von einem Zug erfasst. Laut Mitteilung war die Schranke zum Zeitpunkt des Unfalls heruntergelassen. Die Regionalbahn mit 30 Fahrgästen wurde geräumt. Unfallermittler aus Münster und Ahaus untersuchten den Unglücksort im Kreis Borken nahe der Grenze zu den Niederlanden.