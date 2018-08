„Race at Airport“ in Bottrop: Dirk Auer will Weltrekord mit Bobby-Car aufstellen

„Race at Airport“ in Bottrop

Darmstadt/Bottrop Dirk Auer hat seine Berufung gefunden: Geschwindigkeit. Der Extremsportler aus Hessen trainiert für einen neuen Rekord. Mit einem Bobby-Car will er nächstes Wochenende in NRW schneller als 108 Stundenkilometer fahren.

Auers Ziel ist klar definiert: Er will die Technik seines düsengetriebenen Bobby-Cars noch einmal testen, bevor es am kommenden Sonntag (5. August) nach Bottrop geht. Dort soll dann der momentan bestehende Weltrekord auf einem Bobby-Car geknackt werden. Laut Auer liegt der bei 108 Stundenkilometern.Der Rekordversuch im Rahmen des Geschwindigkeitsevents „Race at Airport“ auf einem Flugplatz im Bottroper Stadtteil Kirchhellen geplant.

Die Basis für seinen Rekordversuch ist ein ganz normales, handelsübliches Bobby-Car, in das Auer einen Düsenantrieb eingebaut hat. Sogar die quietschende Hupe ist noch am - freilich modifizierten - Lenker erhalten. Über den Korpus hat Auer eine Carbonhülle gezogen, damit die Hitze etwas abgeschirmt wird. Die Turbinen sind so genannte BF300 Triebwerke mit insgesamt 105 Kilogramm Schub und 180 PS. „100 Kilo Schub bei 100 Kilo Gewicht, das sind Verhältnisse wie bei einem Rennmotorrad, wenn nicht noch besser“, sagt Auer. Ein Triebwerk ist direkt am Bobbycar verbaut, zwei weitere an Armhaltungen montiert. „Das Fahren auf so einem Teil macht einfach riesigen Spaß“, sagt der 46-Jährige grinsend. Wenn man sich bei diesen Geschwindigkeiten nach hinten lehne und beschleunige, sei das, als schwebe man über dem Boden.