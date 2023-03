Schnäppchen statt Gleichberechtigung Händler nutzen Weltfrauentag für Rabatt-Aktionen

Vor allem Schmuck und Beauty-Produkte werden vergünstigt angeboten. Aber auch bei Technik-Artikeln sollen Frauen an diesen Tagen besondere Schnäppchen machen können. Ganz auf die Bedürfnisse von Frauen abgestimmt. So wirbt Media Markt damit, eine ganze Woche Produkte zu präsentieren, „die Frau von heute einfach braucht“, wie es auf der Website heißt. Darunter Handys in vermeintlich besonders weiblichen Farben wie „violett“ oder rosafarbene Kopfhörer und Haartrockner. Der Technik-Händler nennt die Rabattaktion „Heldinnen Woche“. Immerhin stehen ganz oben auf der Aktions-Seite „Gaming“-Produkte, eine Produktsparte, in der gewöhnlich mehr Männer aktiv sind.