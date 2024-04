Quiz Welcher Bahnhof gehört zu welcher Stadt?

Eine Analyse der VRR im März 2024 hat ergeben, dass viele Bahnhöfe in NRW in einem sehr schlechten Zustand sind. Nichtsdestotrotz gehören diese mit zu einem Stadtbild dazu und sind meistens so unverwechselbar, dass man sofort erkennt zu welcher Stadt der jeweilige Bahnhof gehört. Oder? Testen Sie Ihr Wissen!