„Trend zu niedrigeren Anforderungen“ Quereinsteiger und Kurzschulungen gegen die Kita-Personalnot

Am Zaun der Kita hängt ein auffällig großes Banner. Darauf bitten vier niedliche Kinder: „Superheld/In gesucht! Bewirb dich hier!“ Wie diese Einrichtung im Rheinland suchen viele Kindertagesstätten in Deutschland dringend Personal. Kommunen schaffen mit massiven Anstrengungen mehr Plätze, Kita-Träger und Politik versuchen, Lücken auch mit kurzfristigen Lösungen zu stopfen. Experten sorgen sich um die Qualität der Bildung für die Jüngsten, wenn in den nächsten Tagen - in vielen Bundesländern am 1. August - das neue Kita-Jahr beginnt.