Veranstaltungen in Aachen und Düsseldorf : Reul warnt vor Unterwanderung durch Rechtsextreme bei „Querdenken“-Demos

Veranstaltungen in Aachen und Düsseldorf

Teilnehmer der Demonstration der Initiative „Querdenken“ stehen mit Deutschlandfahnen auf dem Augustusplatz in Leipzig (Archivbild). Foto: dpa/Sebastian Willnow

Düsseldorf Der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul (CDU) gehe davon aus, dass im Schnitt etwa ein Drittel der Teilnehmer auf solchen Demos zur rechtsextremen Szene gehören.

Am Wochenende waren entsprechende Demonstrationen in Aachen und Düsseldorf angekündigt. Der NRW-Innenminister empfahl den anderen Teilnehmern entweder dafür zu sorgen, dass Rechtsextreme von den Demos entfernt würden oder selbst nicht teilzunehmen. Das sagte er am Samstag im „Morgenecho“ bei WDR 5.