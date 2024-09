Fall in ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY... Ungelöst“ Tödlicher Überfall auf Rentner in Pulheim – weitere Verdächtige gesucht

Mehr als ein Jahr nach einem tödlichen Überfall auf einen 85-Jährigen in Pulheim bei Köln sucht die Polizei zwei weitere Tatverdächtige. Ihre Komplizen waren kurz nach der Tat in Osnabrück festgenommen und in diesem Sommer bereits zu langen Haftstrafen verurteilt worden. Zwei weitere Männer im Alter von 26 und 28 Jahren seien flüchtig, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft nun mit.