Unfall in Pulheim : Vier Personen bei Zusammenstoß auf L213 schwer verletzt

Unfall in Pulheim

Pulheim Bei einer Kollision zwischen einem Lastwagen und einem Auto auf der L213 bei Pulheim sind vier Menschen schwer und einer leicht verletzt worden. Mehrere Rettungshubschrauber und Krankenwagen brachten die Verletzten in umliegende Krankenhäuser.

In der Nacht zu Montag war demnach ein 42 Jahre alter Lastwagenfahrer in Richtung Bergheim-Glessen unterwegs, als ihm ein Auto in einer Linkskurve entgegenkam. Er konnte dem Fahrzeug nicht mehr ausweichen und kollidierte mit dem Auto.