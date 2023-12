Brand in Pulheim Feuerwehr rettet schwerverletzte Bewohner aus brennendem Haus

Zwei Menschen sind bei einem Feuer in einem Einfamilienhaus in Pulheim (Rhein-Erft-Kreis) schwer verletzt worden. Die Feuerwehr rettete die beiden 54 und 55 Jahre alten Bewohner am Freitagabend aus dem brennenden Haus, wie ein Polizeisprecher sagte. Sie wurden in eine Spezialklinik eingeliefert. Die Brandursache war zunächst unklar. Das Feuer brach ersten Erkenntnissen zufolge im Wohnzimmer aus. Das Haus war nicht mehr bewohnbar.