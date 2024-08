Ranking von „Airhelp“ Pünktlichste Flughäfen der Welt – so schlecht schneidet Deutschland ab

Die Bewertung der internationalen Flughäfen basiert auf Pünktlichkeit, den Kundenmeinungen sowie dem Angebot an Essen und Geschäften. Der Hamad International Airport erreicht mit einer Gesamtpunktzahl von 8,52 Punkten den höchsten „Airhelp“-Score. Platz zwei in diesem Jahr ist der Flughafen Kapstadt in der südafrikanischen Hauptstadt mit einer Gesamtwertung von 8,5 Punkten. Knapp dahinter sichert sich der Flughafen Chūbu in Japan mit 8,49 Punkten den dritten Platz. Insgesamt erhielten drei Flughäfen in Japan, jeweils zwei Flughäfen in Brasilien und Südafrika sowie jeweils ein Flughafen in Katar, im Oman und in den USA Top-Bewertungen. Der bestbewertete Flughafen 2023, Flughafen Maskat im Oman, fällt im internationalen Ranking um sechs Plätze nach hinten und landet somit auf Rang sieben.