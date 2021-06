EM 2021 : NRW-Städte planen keine großen Public-Viewing-Veranstaltungen

Düsseldorf Eine Übertragung der Fußballspiele der Europameisterschaft auf Großleinwänden mit Tausenden Zuschauern wird es wegen der Pandemie diesmal vermutlich nicht geben; dafür aber wohl „Public Viewing“ im kleineren Rahmen in Restaurants und Kneipen.

Die Fußball-EM beginnt am 11. Juni; die deutsche Nationalmannschaft startet am 15. Juni gegen Weltmeister Frankreich ins Turnier. Das Spiel findet in München statt. Bayerns Landesregierung hat am Freitag bekanntgegeben, dass bei den insgesamt vier EM-Spielen in München 20 Prozent der Stadionkapazitäten für Zuschauer zugelassen wird – das sind in München rund 14.000.