Analyse des Kinder- und Jugendreports der DAK Zahl der psychischen Erkrankungen bei Jugendlichen in NRW bleibt hoch

So gab es im Jahr 2022 zwar Rückgänge in den ambulanten und stationären Behandlungszahlen, wie eine am Dienstag in Düsseldorf veröffentlichte Analyse des Kinder- und Jugendreports der Krankenkasse DAK feststellte. Die Daten belegen aber auch, dass Mädchen zwischen 15 und 17 Jahren am stärksten von Essstörungen, Ängsten und Depressionen betroffen sind.