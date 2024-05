Konflikte am Beckenrand Bäder setzen vermehrt Sicherheitskräfte ein

Kaum hat die Freibadsaison begonnen, schon kommt es während des Betriebs zu Streitereien. So sind im Allwetterbad in Duisburg-Walsum am Dienstagabend mehrere Jugendliche aneinandergeraten. Ein 19-Jähriger wurde dabei leicht verletzt und ein 15-Jähriger mutmaßlicher Angreifer festgenommen, weil er per Haftbefehl gesucht wurde. Aus Sicht der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen spiegelt sich in solchen Vorfällen ein gesamtgesellschaftliches Phänomen. „Wir stellen ein zunehmend respektloses Verhalten gegenüber Mitarbeitern und Badegästen fest“, sagt Sprecherin Ann-Christin von Kieter, „vor allem junge Männer, oft in Gruppen, benehmen sich oft daneben, weil die Emotionen überkochen.“