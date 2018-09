Prozessauftakt in Wuppertal: Mann sprang mit Kind vor Zug

Verfahren wegen versuchten Mordes in Wuppertal

Ein Zug steht am Bahnsteig in Wuppertal. (Symbolbild) Foto: dpa/Claudia Otte

Wuppertal Ein Mann schnappt sich am Wuppertaler Hauptbahnhof den fünfjährigen Sohn einer Familie und springt mit dem Kind vor eine S-Bahn. Im Oktober startet nun der Prozess gegen den 23-Jährigen.

Für die Eltern war es ein unfassbarer Schock: Am Abend des 12. April standen sie mit ihren drei kleinen Kindern an Gleis 5 des Wuppertaler Hauptbahnhofs, als ein junger Mann auf die Familie zu lief, sich den fünfjährigen Sohn schnappte und mit dem Kind vor einen einfahrenden Zug sprang. Der Mann ging der Lok noch entgegen, bevor er sich mit dem Kind zwischen die Schienen legte.

Am 23. Oktober beginnt am Wuppertaler Landgericht der Prozess gegen den Mann, der für die Tat verantwortlich sein soll: Einen 23-Jährigen indischer Abstammung, der nach Angaben eines Gerichtssprechers seit seinem 18. Lebensjahr in Gelsenkirchen lebte. Der Polizei war er wegen kleinerer Delikte bekannt – unter anderem wegen Schwarzfahrens. Der Mann kannte die Familie mit den drei Kindern nicht. Passanten hielten ihn damals fest, bis die Polizei eintraf.