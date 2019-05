Urteil in Düsseldorf : Ehepaar kann Bett wegen Besucherritze nicht umtauschen

Urteil in Düsseldorf

Das Land- und Amtsgericht in Düsseldorf (Symbolbild). Foto: dpa/Marcel Kusch

Düsseldorf/Dormagen Entweder würden sie aus dem Bett herausfallen oder in der Ritze zwischen den zwei Matratzen laden: Ein Ehepaar aus Dormagen wollte sein Doppelbett zurückgeben. Der Fall beschäftigte zwei Gerichte.

Im kuriosen Streit um ein angeblich untaugliches Ehebett hat das Landgericht Düsseldorf die Klage der Käufer zurückgewiesen. Es sei kein Mangel, wenn bei einem sogenannten Boxspringbett die besonders dicken Matratzen in der Bettmitte auseinanderdrifteten, befand das Gericht am Donnerstag .

Geklagt hatte ein Paar aus Dormagen. Die Eheleute hatten das Doppelbett für 1500 Euro in einem Möbelhaus gekauft. Sie seien aus dem Bett aber herausgefallen, oder ständig in die sogenannte Besucherritze gerutscht, hatten sie kritisiert und den Kaufpreis zurückgefordert.

Das Möbelhaus weigerte sich: Das Bett sei in einwandfreiem Zustand. Das sah in erster Instanz das Amtsgericht und nun auch das Landgericht so, nachdem es einen Polsterermeister als Sachverständigen zur Liegeprobe gebeten hatte.