Prozess um vernachlässigtes Kind in Aachen : „Das war ein erbärmliches Bild“

Aachen Ein Junge leidet akut unter Verstopfung. Die Eltern gehen nicht mit ihm zum Arzt. Der fünfjährige Nico stirbt. Der erste Prozesstag warf ein Licht auf erschreckende Verhältnisse.

Angeblich wollte die Mutter am nächsten Tag mit ihrem Jungen zum Arzt gehen. Da war der fünfjährige Nico tot, in der Nacht gestorben an den Folgen eines Darmverschlusses. Vor dem Aachener Landgericht hat am Donnerstag der Prozess gegen die 34 und 35 Jahre alten Eltern begonnen. Die Staatsanwaltschaft wirft Vater und Mutter Körperverletzung mit Todesfolge durch Unterlassen vor.

In einer ersten Vernehmung bei der Polizei schilderte die Mutter diese akuten Krankheitstage als gar nicht so schlimm: Sie habe dem Jungen ein vom Kinderarzt verschriebenes Darm-Medikament gegeben, danach sei Ruhe gewesen. Am Morgen seines Todestages sei dem Jungen morgens so unwohl gewesen, dass er nicht in den Kindergarten ging, wie aus dem vom Gericht verlesenen Vernehmungsprotokoll hervorgeht.